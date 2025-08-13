Possibili precipitazioni a partire da questo pomeriggio

Il sistema di monitoraggio meteo del Lazio comunica che a partire da questo pomeriggio sono possibili precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori interni e appenninici, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Le zone di allerta sono quelle interne del Lazio e difficilmente tra oggi e domani questi temporali riusciranno a sconfinare fino alle coste pontine.





L’allerta è per il pomeriggio di mercoledì e la tarda mattinata di giovedì. La variabilità pomeridiana potrebbe caratterizzare anche i giorni successivi. Ma per questi eventuali aggiornamenti si rimanda ai prossimi giorni.