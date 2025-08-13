Notte Bianca con aggressione: scattano nove denunce

Notte di festa trasformata in violenza a Priverno, dove lo scorso 3 agosto, durante la “Notte Bianca”, un gruppo di ragazzi ha aggredito brutalmente cinque coetanei. Dopo settimane di indagini serrate, i Carabinieri della stazione locale hanno denunciato nove giovanissimi — sette dei quali minorenni — ritenuti responsabili del pestaggio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressione non avrebbe avuto alcun motivo scatenante. Nel corso del pestaggio, a una delle vittime è stata anche strappata dal collo una collana d’oro.





I giovani, già noti alle forze dell’ordine e in alcuni casi collocati in comunità di accoglienza per scontare misure cautelari legate ad altri procedimenti, sarebbero arrivati a Priverno da un comune della provincia di Latina proprio la sera dell’evento.

Le indagini — condotte grazie all’analisi delle telecamere comunali, all’ascolto di testimoni e alla raccolta di video pubblicati sui social — proseguono per individuare gli altri partecipanti ancora non identificati.

I nove ragazzi dovranno rispondere di percosse, lesioni e rapina aggravata.