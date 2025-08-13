A Gaeta avvistato Conor McGregor

Ancora avvistamenti di Vip nei centri del territorio pontino in questi giorni al centro dell’estate. A dare riscontro della presenza della star internazionale delle arti marziali Conor McGregor a Gaeta è stato addirittura il Comune attraverso la propria pagina Facebook chiedendo agli stessi cittadini se lo avessero visto in zona.

Molto conosciuto non solo per le proprie imprese sportive, dove comunque vanta record e successi di ogni tipo, è noto alle cronache televisive e dello spettacolo anche per comportamenti controversi fuori dal ring.



