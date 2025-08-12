Paura a Fondi l’altra notte, in fiamme un appartamento 

Incendio in piena notte tra domenica e lunedì a Fondi. Ad andare in fiamme un appartamento in via Carducci, praticamente in pieno centro e a due passi dal basolato dell’area più storica della città.

Il tutto si è verificato poco dopo le 3.30 in un’abitazione in cui risiedeva un 29enne già noto alle forze dell’ordine per questioni legate a maltrattamenti in famiglia. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, dopo infatti è stato trasferito in carcere perché l’appartamento definito inagibile.





Sul posto, oltre ai mezzi anti incendio dei Vigili del Fuoco anche gli agenti della Polizia per capire se si sia trattato di un incidente o un atto doloso.

Disagi anche per varie persone residenti in zona costrette ad temporaneamente ad evacuare in piena notte dalle abitazioni.