Officina sotto sequestro, titolare se la prende con gli agenti

Mattinata movimentata a Latina, dove la Polizia di Stato è intervenuta insieme al personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL per mettere i sigilli a un’officina situata a pochi passi dal centro città.

L’attività era già finita sotto i riflettori nelle scorse settimane, quando era stata colpita da un provvedimento di sospensione. Nonostante il divieto, però, le saracinesche continuavano ad alzarsi e i macchinari a funzionare come se nulla fosse. Da qui la decisione di procedere con il sequestro giudiziario.





Quando gli operatori sono arrivati sul posto, la titolare non ha preso bene la notizia. Visibilmente infastidita, ha iniziato a inveire contro il personale della ASL e gli agenti della Squadra Volante, usando toni accesi e parole offensive.

Al termine dell’operazione, oltre alla chiusura forzata dell’officina, per la donna è scattata anche una denuncia alla magistratura per ingiuria a pubblico ufficiale, a causa del comportamento tenuto durante i controlli.