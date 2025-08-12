Mattinata di salvataggi in mare nel Golfo

Nella mattinata odierna la Guardia Costiera di Gaeta, ha portato a termine due distinti interventi di soccorso in mare. Ben 11 le persone tratte in salvo.

Il primo episodio si è verificato intorno alle ore 9 di questa mattina, quando un’imbarcazione di circa 8 metri ha lanciato un mayday per un incendio a bordo, apparentemente già domato. L’unità, era alla deriva a causa dell’impossibilità di riavviare i motori e senza certezze circa l’assenza di ulteriori focolai o rischi di esplosione. Sul posto si è portata la motovedetta della Capitaneria di Porto e la motobarca dei Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto in tempi rapidissimi l’imbarcazione, situata a circa 14 miglia dal porto di Gaeta, in direzione Ventotene.





Dopo aver messo al sicuro sul proprio mezzo tutti gli occupanti a bordo delle unità di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno verificato l’assenza di ulteriori pericoli e la possibilità di avviare in sicurezza uno dei due motori rimasto funzionante.

Il comandante dell’imbarcazione, a quel punto, ha potuto riprendere la navigazione verso Gaeta, scortato dalla motobarca dei Vigili del Fuoco, mentre i passeggeri venivano riportati a terra dalla Guardia Costiera.

Poco dopo, intorno alle ore 10 la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione: nelle acque nei pressi della Montagna Spaccate, un gommone a noleggio con 8 persone ed un cane a bordo – tra cui alcuni bambini – stava imbarcando acqua. Anche in questo caso le persone a bordo sono state messe in salvo da un’imbarcazione della Capitaneria di Porto che ha portato tutti presso la banchina Caboto, a Gaeta Vecchia.