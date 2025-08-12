Cliente molesto minaccia i ristoratori e incendia rifiuti 

Serata da incubo in un ristorante di Sperlonga, dove un uomo di 60 anni, residente in provincia di Napoli, ha dato in escandescenze causando danni e paura. I Carabinieri della stazione locale, dopo giorni di indagini e grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire passo passo quanto accaduto, partendo dalle denunce presentate dai titolari del locale e dalla moglie di uno di loro.

Tutto ha avuto inizio lo scorso 18 luglio, quando l’uomo – in evidente stato di alterazione – si è presentato al ristorante pretendendo di cenare, nonostante la cucina fosse già chiusa. Una volta dentro, ha iniziato a infastidire i clienti e a minacciare di morte i proprietari, arrivando a brandire una bottiglia di vetro nel tentativo di colpirli. Allontanato, non si è fermato: ha preso dei sassi e li ha scagliati verso l’interno del locale.





La serata è degenerata ulteriormente quando, poco dopo la chiusura, l’uomo ha tagliato la strada alla moglie di uno dei titolari mentre lei percorreva la via in bicicletta, facendola cadere e procurandole ferite lievi.

Due giorni dopo, il 60enne è tornato davanti al ristorante: questa volta ha appiccato il fuoco a della carta e l’ha lanciata sui mastelli dei rifiuti all’esterno del locale, provocando un principio d’incendio, subito spento dai gestori.

Non contento, l’uomo si è poi recato in caserma per accusare i ristoratori e i dipendenti di averlo picchiato, sostenendo di aver riportato fratture. Le indagini, però, hanno smentito completamente la sua versione, confermando che quei fatti non erano mai avvenuti.

Alla fine, per lui è scattata la denuncia a piede libero per minacce, lesioni, danneggiamento seguito da incendio e calunnia.