Investe un gregge con l’auto: ferito il conducente, morti gli animali

L’incidente che non ti aspetti. È quanto accaduto nella giornata di sabato, quasi al tramonto, intorno alle 20 nel territorio di Priverno, non lontano dall’incrocio tra via Marittima e la strada provinciale San Martino.

Un monovolume ha praticamente centrato in pieno un gregge di pecore facendo vittima di queste e anche qualche capra. Diversi gli animali morti a seguito dell’impatto. Evidentemente colpita dal frontale anche l’automobile. Ferito il conducente costretto alle cure sanitarie.





Purtroppo, i casi di incidenti legati alla presenza di animali selvatici o da pascolo non tendono a diminuire. Nel corso degli ultimi anni, anche gli investimenti di gregge o altri animali come mucche o cavalli sono stati registrati anche sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia, creando non pochi disagi al traffico su rotaie. Ma la cosa non va del tutto meglio anche su strada.

A volte a creare problemi di sicurezza sono quelli selvatici come ad esempio i cinghiali, o anche i daini dalle parti del Parco del Circeo, ma altre volte anche gli stessi animali da pascolo possono dare problemi come è capitato in questo caso. Il consiglio è sempre quello di prestare massima attenzione quando si è alla guida.