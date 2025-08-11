In auto con un coltello a serramanico, denunciato

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Aprilia, hanno deferito, in stato di libertà, un cittadino di 27 anni, di origine tunisina, residente a Nettuno, per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno sottoposto a controllo l’indagato a bordo della propria autovettura, il quale si era mostrato chiaramente agitato. Pertanto i Carabinieri, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno eseguito una perquisizione personale, rinvenendo nella sua disponibilità un coltello a serramanico della lunghezza di circa 15 cm, la cui lama di circa 7 cm, che è stato sottoposto a sequestro.



