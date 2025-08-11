È tornato il caldo e rimarrà per un po’

Colonnina di mercurio decisamente in risalita in questi giorni, anche se il picco per quanto riguarda le temperature massime dovrebbe essere stato toccato nei giorni scorsi.

Il clima rovente e soprattutto caldo e afa, però, rimarranno nostri compagni di viaggio per queste settimane legate al mese di agosto seppur non con valori del tutto estremi.





Le temperature sono attese con valori prossimi ai 35 gradi, un po’ come già avvenuto nel week end e come sarà anche in questi primi giorni della settimana. Decisamente diverso per le minime. Anche queste, infatti, sono in risalita, con la possibilità di notti tropicali soprattutto fino a giovedì o venerdì di questa settimana.

I principali modelli meteo, comunque, presentano la possibilità che questa ondata di caldo prosegua almeno per tutta questa e anche la prossima settimana.