“Ti sgozzo”, allontanato per maltrattamenti dalla compagna e dal figlioletto

Nel pomeriggio di venerdì, la polizia di Latina ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa dell’allontanamento dalla casa familiare, con annesso divieto di avvicinamento alle parti offese, emessa dal gip del Tribunale pontino nei confronti di un 41enne di di nazionalità moldava.

Nello specifico, personale della Squadra Mobile della Questura ha eseguito la citata ordinanza nei confronti dell’uomo perché gravemente indiziato del reato di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi.





Dei reati secondo le accuse perpetrati nel corso degli anni di convivenza nei confronti della compagna e del figlio minore, agendo anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed alcoliche, reiterando tali condotte anche dopo la fine della relazione per mezzo di insulti e minacce di morte come “ti ammazzo” e “ti sgozzo”.