Formia Rifiuti Zero, il Pd: “Società pubblica o azienda di famiglia?”

“Dal 16 agosto Formia Rifiuti Zero gestirà i rifiuti di Santi Cosma e Damiano. È bastata un’ordinanza urgente del sindaco di Santi Cosma per affidare il servizio direttamente e avviare l’ingresso del Comune nella società. Ci è voluto meno di un mese. Un iter lampo, senza alcun parere preventivo dei soci e – fatto ancora più grave – senza alcun passaggio negli organi politici di Formia. La lezione è chiara: quando c’è la volontà politica, l’allargamento si fa. Ma a Formia questa volontà si manifesta solo quando conviene a chi governa. Non si spiega altrimenti il mancato ingresso di Minturno nella Frz. Oggi è evidente che a bloccare l’operazione non sono state le procedure, ma una precisa scelta dell’amministrazione di Formia”. A parlare, il circolo formiano del Partito democratico.

“Con oltre 20.000 abitanti, Minturno avrebbe portato risorse, peso contrattuale e la possibilità concreta di immaginare la chiusura del ciclo dei rifiuti su scala comprensoriale. Aprire a un Comune più grande e strutturato, però, avrebbe anche significato condividere potere e decisioni: troppo rischioso per chi considera Frz un proprio feudo. Così, invece, si apre la porta a Santi Cosma, un Comune di 7.000 abitanti, il cui sindaco è lo zio di quello di Formia. Sembra che si stia trasformando la Frz da una società pubblica in una società di ‘famiglia’”.





“Anche il metodo è sempre lo stesso: nessun piano industriale, nessuna programmazione, nessun confronto con i consigli comunali. Lo abbiamo già visto con la trasformazione della società dei rifiuti in multiservizi. E il voto in consiglio su quella delibera lo ha dimostrato: solo 13 favorevoli, il minimo da inizio consiliatura, con molti consiglieri di maggioranza che hanno abbandonato il Consiglio quando si trattava di discutere questo punto”.

“Non è possibile continuare a gestire una società pubblica in questo modo”, tuona il Pd. “La Frz non può diventare un carrozzone o una scatola opaca dove far confluire di tutto. E soprattutto non può essere piegata a logiche personali e a scelte improvvisate. La Frz deve restare una vera società pubblica utile per il territorio, non un affare della famiglia Taddeo”.