Casa vacanze in affitto a Sperlonga, ma era una truffa: donna denunciata

Nel corso del pomeriggio di venerdì, a conclusione di mirata attività d’indagine, i carabinieri della Stazione di Latina Scalo hanno deferito, in stato di libertà, per il reato di truffa una 41enne residente in provincia di Napoli.

Nello specifico, a seguito delle querele presentate da un 44enne e da un 47enne, i carabinieri hanno avviato un’indagine che, in tempo brevi, ha permesso di identificare la donna.





Aveva proposto in locazione ai malcapitati, su una nota piattaforma di inserzioni online, un immobile situato a Sperlonga facendosi consegnare dalle vittime rispettivamente 875 e 700 euro, per poi rendendosi irreperibile.