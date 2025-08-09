Aggressione notturna al parco, raffica di coltellate a un giovane

La scorsa notte, ad Aprilia, su segnalazione pervenuta al 112 i carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale sono intervenuti presso il parco pubblico: era stata segnalata un’aggressione consumatasi poco prima.

Sulla scorta degli elementi raccolti gli uomini dell’Arma hanno appurato che un cittadino tunisino di 23 anni residente in provincia di Cuneo, già noto alle forze di polizia, mentre era all’interno del parco in compagnia di alcuni connazionali è stato avvicinato da un altro gruppo, con qualcuno dei componenti di quest’ultimo che ha poi attinto il 23enne al costato con alcuni fendenti inferti verosimilmente con un coltello.





A seguito di perlustrazione della zona, i carabinieri hanno rinvenuto un coltello che è stato posto sotto sequestro. Il malcapitato è stato trasportato dal personale del 118 presso il pronto soccorso di Aprilia. Proseguono le indagini del reparto territoriale finalizzate all’identificazione degli autori del reato per cui si procede.