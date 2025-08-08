Rapina con coltello ad Aprilia, ferito un giovane

L’altra notte i carabinieri di Aprilia sono stati chiamati ad intervenire in un bar tabacchi dove, un giovane del posto di 20 anni è stato aggredito da 4 persone per rubargli il borsello con all’interno anche 370 euro in contanti.
La rapina, è avvenuta mentre uno dei malviventi impugnava un coltello con cui avrebbe anche ferito la vittima ad un braccio.
Il giovane ferito è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Indagini a tutto campo da parte dei militari per cercare di ricostruire i fatti e soprattutto per mettersi sulle tracce degli autori della rapina.