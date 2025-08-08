Pedalò e bagnini in difficoltà alla Montagna Spaccata

Montagna Spaccata: la Guardia Costiera di Gaeta che trae in salvo tre persone.

Nel tardo pomeriggio di ieri, nel tratto di mare antistante la Montagna Spaccata, due mezzi nautici della Guardia Costiera di Gaeta sono intervenuti tempestivamente per prestare assistenza a tre assistenti bagnanti in difficoltà. I tre soccorritori erano accorsi per aiutare tre persone che, a bordo di un pedalò, non riuscivano più a rientrare a riva a causa delle condizioni meteomarine in peggioramento.





Durante il tentativo di salvataggio, anche gli assistenti bagnanti si sono trovati in difficoltà, rendendo necessario l’intervento della Guardia Costiera. Grazie al coordinamento della Sala Operativa e al rapido intervento dei mezzi navali in zona, tutti i soggetti coinvolti sono stati tratti in salvo e riportati a terra in sicurezza. Nessuno ha riportato conseguenze fisiche gravi. L’episodio evidenzia, ancora una volta, quanto sia importante adottare comportamenti prudenti e responsabili in mare.

La Guardia Costiera invita l’utenza a valutare attentamente le condizioni meteo-marine prima di intraprendere qualsiasi attività nautica o balneare, soprattutto con piccoli natanti come pedalò, pattini o canoe, che risultano particolarmente vulnerabili in presenza di vento e corrente.

“La sicurezza in mare comincia da terra” – conclude la Guardia Costiera – affidarsi sempre al buonsenso e alle informazioni meteo è il primo passo per evitare situazioni di pericolo. Per segnalazioni di emergenze in mare è sempre attivo il numero 1530, gratuito e operativo 24 ore su 24.