Il 14 agosto ritorna a Lenola la commedia popolare in dialetto

Quest’anno il 14 agosto, in prima serata, a Lenola sarà allietato dall’originalità della Compagnia teatrale delle Zappe e delle Zeppe con l’ultima commedia “Trichi I venga bona,” presso il teatro all’aperto Marino De Filippis, in località Colle, la sesta commedia preparata dal Prof. Orlando De Filippis per questo 2025.

Un progetto che va avanti ormai dal 2016, con la continua ricerca appassionata su storie locali, nel quadro della storia nazionale e internazionale, con personaggi tipici, aneddoti e tanta saggezza popolare.





Come si usa dire i proverbi non sbagliano e così ogni commedia ha in sé una serie di messaggi, ricordi e grandi riflessioni sulla vita, oltre chiaramente al lato arguto, comico e fantasioso delle vicende narrate, con le sorprendenti interpretazioni degli attori amatoriali, ormai affezionatissimi ai loro ruoli, anno per anno.

TRICHI I VENGA BONA è un modo di dire che rimanda al verbo latino antico “tricare”; il verbo nel paradigma trico, tricas, tricare, significa, in sostanza, nella forma transitiva “creare difficoltà” mentre nella forma riflessiva significa “indugiare”; in una traduzione letterale dialettale, quindi, la saggezza popolare ha saputo mescolare i due “sensi” del verbo latino per dire sia “aspetta e verrà il buono” ma anche, in senso lato e metaforico, “dalle difficoltà verrà il buono”.

Pronti ad andare in scena gli “attori” ed amici delle Zappe e delle Zeppe di Lenola: Luisa, Tiziana, Gina, Teresa, Rosalba, Enza, Franca, Rolando, Giovanni, Michele, Riccardo, Piero, Marco, Ferdinando Fiore, Doriano, Orlando, Gianna Elena, Sabrina, Emilia, Errico, Luisa, Salvatore, Ilenia, Gaia.