Forza due auto alla stazione, denunciato 22enne straniero

Un blitz fulmineo e un’indagine lampo hanno permesso ai Carabinieri di Priverno di fermare un giovane sospettato di aver tentato un furto aggravato nel parcheggio dello scalo ferroviario cittadino. L’episodio, avvenuto nella tarda mattinata del 6 agosto, ha visto protagonista un 22enne di origine egiziana, domiciliato a Napoli e già noto alle forze dell’ordine.

La segnalazione è arrivata al Numero Unico di Emergenza 112: alcune auto parcheggiate nei pressi della stazione erano state forzate. I Carabinieri si sono precipitati sul posto e, grazie a un intervento tempestivo, sono riusciti a intercettare e bloccare il sospetto a poche centinaia di metri dal luogo del reato.





Le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona hanno confermato i sospetti: il giovane aveva danneggiato due veicoli, rovistando all’interno senza riuscire a portare via nulla. Un tentato furto, ma con aggravanti che non sono passate inosservate agli occhi degli investigatori.

Il 22enne è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato. La sua posizione sul territorio nazionale è attualmente in fase di regolarizzazione. I Carabinieri hanno inoltre richiesto alla Questura di Latina l’emissione di un foglio di via obbligatorio, per allontanarlo dal territorio.