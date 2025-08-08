Doppio arresto a Monte San Biagio, rinvenute droga e armi

I Carabinieri della Stazione di Monte San Biagio hanno eseguito un’operazione di controllo del territorio nei giorni scorsi, culminata con l’arresto di due uomini, un 44enne del posto e un 33enne di Fondi, entrambi già noti alle forze di polizia per precedenti reati legati allo spaccio di droga.

L’operazione è scaturita da un servizio di osservazione e controllo predisposto dai Carabinieri, che hanno documentato la cessione di sostanza stupefacente tra i due uomini. I militari sono intervenuti immediatamente, bloccando le due autovetture e sottoponendo gli occupanti a perquisizione.





Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti 40 grammi di cocaina suddivisa in 6 dosi in possesso del 44enne, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, è stata trovata una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e 5 proiettili dello stesso calibro.

Il 33enne, invece, aveva in suo possesso 11,50 grammi di cocaina suddivisa in 25 dosi. Un terzo uomo, un 38enne del posto, è stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina che aveva tentato di disfarsi lanciandole dal finestrino dell’auto.

La droga è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. I due arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Latina, mentre il 38enne è stato segnalato alla Prefettura di Latina come assuntore di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Monte San Biagio con il supporto del personale dell’aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Terracina. Gli arresti sono stati eseguiti in flagranza di reato e gli indagati saranno processati per spaccio di droga e altri reati connessi.