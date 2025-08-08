Arrestato per molestie su un bambino, sconcerto a Formia

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:35, le forze dell’ordine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Formia sono state chiamate a intervenire nei pressi del lido S. Janni, situato lungo il lungomare di Ferrara, in seguito alla segnalazione di un grave episodio. Secondo quanto riferito, un uomo di origine straniera di 24 anni avrebbe importunato un bambino di cinque anni.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a individuare il sospetto grazie alle prime testimonianze raccolte e alle descrizioni fornite da chi aveva assistito alla scena. L’uomo è stato identificato poco dopo.





Le indagini successive hanno permesso di chiarire i contorni dell’accaduto. Attraverso l’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area e le dichiarazioni dei presenti, è emerso che il soggetto avrebbe compiuto atti di natura sessuale sul minore, tra cui baci e palpeggiamenti nelle zone intime.

A conclusione delle procedure previste, il tunisino è stato trasferito presso il carcere di Cassino. Deve rispondere di atti osceni in luogo pubblico e violenza sessuale su minore.