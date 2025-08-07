Parcheggio nei pressi del Santuario? È polemica a Lenola

Un progetto portato avanti dall’Amministrazione comunale di Lenola interroga i cittadini: si tratta del parcheggio nell’area sottostante il santuario della Madonna del Colle che, secondo quanto messo nero su bianco con apposita delibera di Giunta con l’idea di intercettare un finanziamento regionale potrebbe diventare un parcheggio.

Tale notizia, rimbalzata sui social, ha acceso il sopito dibattito politico locale con accuse un po’ di tutti i tipi e lo slogan “Giù le mani dal Santuario“.





Dopo qualche giorno di dibattiti sui social e nelle piazze e qualche accusa incrociata, il sindaco Fernando Magnafico ha deciso di usare i social, e in particolar modo la pagina del Comune per spiegare, attraverso un video, come stanno le cose.

“C’è scritto parcheggio ma leggasi area verde” ha spiegato il primo cittadino che, lanciando qualche accusa ai “presunti intellettuali” che hanno sollevato la polemica, ha precisato come l’idea stessa del parcheggio è solo finalizzata a tentare di ottenere il difficile finanziamento, commentando come non si tratti né di un multipiano né dell’ipotesi di una colata di cemento, ma solo di un parco verde dove eventualmente sarà possibile parcheggiare le auto.

Sarà bastato questo intervento a far rientrare le polemiche dei giorni scorsi? Probabilmente lo scopriremo solo nei prossimi giorni.