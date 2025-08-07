Furti e rapine a Formia, l’intervento della polizia

Negli ultimi giorni, il centro di Formia è stato teatro di alcuni episodi spiacevoli, che hanno visto protagonisti due uomini di origine straniera, ora segnalati alle autorità per furti e aggressioni. La Polizia, sempre attiva nel contrastare i reati contro la persona, è intervenuta prontamente in entrambi i casi.

Il primo episodio risale al 3 agosto, quando un cittadino ha segnalato il furto del proprio portafoglio mentre rientrava dalla spiaggia di Marina di Castellone. Secondo quanto raccontato, un uomo gli avrebbe strappato il portafoglio dalle mani in piena via Vitruvio, per poi scappare. Gli agenti, dopo aver perlustrato la zona, hanno individuato un sospetto che corrispondeva alla descrizione: si tratta di un cittadino egiziano nato nel 1991. L’uomo è stato portato in Commissariato, identificato e denunciato per furto con strappo.





Poco dopo, sempre nella stessa zona, un altro intervento ha coinvolto gli agenti in seguito alla denuncia di una rapina. Stavolta la vittima era un cittadino straniero, che ha raccontato di essere stato aggredito da due connazionali. I due lo avrebbero colpito con un bastone, minacciato con un coltello e derubato del borsello, contenente soldi, telefono e alcuni effetti personali. Dopo essere stato medicato e dimesso dall’ospedale, l’uomo ha riconosciuto uno degli aggressori, che lo ha nuovamente colpito. Fortunatamente, alcuni passanti sono intervenuti evitando il peggio, e la Polizia è riuscita a rintracciare l’aggressore al pronto soccorso, denunciandolo per rapina.