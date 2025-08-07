Entra in un garage e ruba un motore e un cambio, identificato

La denuncia era scattata lo scorso 17 luglio. A raccoglierla erano stati i carabinieri di Roccagorga che, dopo la segnalazione avevano avviato le indagini per cercare di comprendere chi fosse stato ad introdursi all’interno di un garage e portare via un motore elettrico e di un cambio usato di un’autovettura.

Anche grazie alle immagini di videosorveglianza dell’abitazione, i militari sono riusciti ad individuare un uomo di 52 anni di Sezze già noto alle forze di polizia.





Questi, adesso deve rispondere del reato di furto. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.