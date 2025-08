Violenza domestica, scatta nuovo allontanamento da casa

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, a Cisterna, ha eseguito un’ordinanza di allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti di un uomo, indiziato di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della propria ex compagna, reiterati nel tempo e spesso alla presenza dei figli minori.

Le indagini hanno documentato plurimi episodi di violenza fisica, tra cui percosse con calci e pugni, schiaffi al volto provocanti lesioni guaribili in pochi giorni, e minacce gravi di morte.





La vittima è stata sistematicamente sottoposta a vessazioni psicologiche, insulti, denigrazioni e intimidazioni, alcune delle quali avvenute anche sul luogo di lavoro e davanti ad amici e familiari.

Tra gli episodi più gravi, le minacce di morte che la donna avrebbe subito in più occasioni, in cui sarebbe stata costretta a rimanere in casa dopo aggressioni e, in un caso risalente al 2014, di essere stata minacciata nella propria abitazione insieme a una figlia di pochi mesi.

L’indagato aveva anche mostrato comportamenti aggressivi nei confronti di parenti della vittima e della propria famiglia, con episodi di violenza fisica documentati.

I testimoni ascoltati dagli investigatori hanno confermato la reiterazione delle minacce e delle aggressioni, evidenziando la pericolosità e l’aggressività dell’indagato e il clima di terrore instaurato in seno alla famiglia. Gli episodi hanno provocato alla vittima e ai figli uno stato di totale soggezione psicologica, con gravi conseguenze sulla loro sicurezza e benessere.

A seguito delle gravi evidenze investigative e della richiesta del Pubblico Ministero, il Tribunale ha disposto l’allontanamento immediato dalla casa familiare, misura finalizzata a tutelare la sicurezza della vittima e dei figli minori, impedendo ulteriori contatti con l’indagato, misura eseguita dai poliziotti del Commissariato di Cisterna.

La Polizia di Stato ribadisce l’impegno costante nella protezione delle vittime di violenza domestica e invita chiunque si trovi in situazioni di pericolo a rivolgersi prontamente alle Forze dell’Ordine, al fine di prevenire episodi di violenza e garantire la tutela della persona e della famiglia.