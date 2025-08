Ruba un monopattino a un minore e si dà alla fuga, fermato

I Carabinieri di Formia nei giorni scorsi hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, di 53 anni, di origine napoletana e già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti di polizia. L’uomo deve rispondere del reato di furto aggravato.

L’episodio si è verificato in via Vitruvio, nel pieno centro cittadino, dove pare il 53 abbia approfittato dello stato di disabilità di un minore di 12 anni per sottrargli un monopattino elettrico, del valore commerciale di circa 800 euro, tentando immediatamente la fuga.





Alcuni cittadini presenti, testimoni dell’accaduto, hanno prontamente allertato il numero unico di emergenza 112, fornendo una dettagliata segnalazione alla pattuglia dell’Arma, che è intervenuta con tempestività.

Grazie al rapido intervento, i militari sono riusciti a bloccare il presunto autore del furto, il quale è stato condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Cassino.

Il Giudice ha accolto le richieste della Procura della repubblica di Cassino di convalida dell’arresto e di applicazione di misura cautelare personale nei confronti dell’indagato.

Il monopattino è stato successivamente restituito al legittimo propietario.