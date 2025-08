Guida senza patente e non solo, arrestato 29enne albanese

Un normale alt ad un posto di blocco dei carabinieri nella serata di lunedì lungo la Nettunense nel territorio di Aprilia, ha permesso ai militari di far scattare l’arresto per un giovane di 29 anni di origini albanesi senza fissa dimora.

Secondo quanto reso noto dagli stessi carabinieri, il giovane, fermato per un controllo a bordo strada al momento della richiesta di esibire i documenti, avrebbe spiegato di non essere in possesso della patente di guida. Ma non solo.





Per cercare di far perdere le proprie tracce, avrebbe tentato una fuga a piedi che non lo portava molto lontano, nonostante il repentino movimento che gli permetteva di aprire di scatto la portiera avrebbe potuto cogliere di sorpresa i due militari.

Nella colluttazione, uno dei due carabinieri veniva lievemente ferito essendo costretto ad affidarsi alle cure sanitarie in un secondo momento.

Durante l’identificazione i carabinieri scoprivano come il giovane era colpito anche da un ordine di carcerazione emesso lo scorso mese di luglio dal Tribunale di Roma, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio del tipo “cocaina”. I fatti erano risalenti al luglio del 2023 a Roma.

L’uomo è stato così accompagnato presso il carcere di Latina, mentre l’automobile su cui viaggiava sottoposta a sequestro amministrativo.