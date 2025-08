Perseguita la ex e le brucia l’auto, uomo di Latina in manette

Sulla scorta di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, la polizia ha eseguito una misura cautelare di custodia in carcere nei confronti di un 53enne di Latina, indagato per gravi fatti di maltrattamenti in ambito familiare e incendio doloso.

L’uomo è accusato, in particolare, di aver reiteratamente molestato e minacciato una donna con cui aveva avuto una relazione affettiva, provocandole un perdurante e grave stato di ansia e paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita. “Le molestie comprendevano continui messaggi e telefonate offensive e minacciose, con invettive e minacce di percosse e di morte, nonché atti intimidatori quali l’incendio doloso del veicolo della vittima avvenuto nello scorso mese di giugno”, sintetizza la Questura.





“Le indagini hanno evidenziato un quadro di vessazioni costanti, protratte anche dopo la cessazione della convivenza, legate alla gestione condivisa della loro prole minorenne. Nonostante fosse già pendente un procedimento penale per maltrattamenti familiari a carico dello stesso indagato, le condotte illecite sono continuate, con un incremento progressivo della gravità degli atti. L’uomo infatti ha continuato nonostante nei suoi confronti fossero stati attivati anche procedimenti volti all’applicazione delle misure di prevenzione, lo stesso infatti era stato anche destinatario di un ammonimento emesso dal Questore di Latina”.

“In particolare, il rogo del veicolo, appiccato con finalità intimidatorie e dannose nei confronti della donna, è stato ricondotto all’indagato grazie all’analisi di prove tecniche, testimonianze e intercettazioni”.

La Procura ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, che hanno quindi portato all’adozione della misura restrittiva in carcere, a tutela della sicurezza e dell’incolumità della vittima. “La polizia proseguirà nelle attività investigative volte a garantire la tutela delle persone coinvolte e la repressione di tali reati”, avverte la Questura.