Minaccia di morte moglie e figli, marito stalker arrestato

Nel pomeriggio di lunedì i carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino indiano di 45 anni in Italia senza fissa dimora. Già noto alle forze di polizia, è accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

L’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma sopraggiunti su richiesta pervenuta al 112, mentre era intento ha scavalcare la recinzione dell’abitazione della coniuge non convivente, minacciando lei e i figli di morte.





Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.