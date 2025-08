Esce dalla palestra e spara un colpo di pistola a salve, giovane denunciato

A Latina la polizia ha denunciato un 26enne che nei giorni scorsi si è reso responsabile di un gesto apparentemente inspiegabile: all’uscita da una palestra, senza alcun motivo apparente, ha esploso un colpo con una pistola caricata a salve, provocando iniziale allarme tra le persone presenti.

A seguito della segnalazione di un cittadino, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti tempestivamente nella zona, avviando immediate le indagini. La visione delle immagini di videosorveglianza del parcheggio adiacente alla palestra ha permesso di ricostruire l’accaduto e di identificare con precisione le circostanze del fatto. Sono stati inoltre ascoltati alcuni testimoni che hanno assistito alla scena e fornito elementi utili per l’attività investigativa.





Le ricerche, condotte anche attraverso il confronto delle immagini provenienti da più telecamere, hanno portato il giovane – verosimilmente resosi conto di essere stato identificato – a presentarsi spontaneamente presso la caserma dei carabinieri di Latina per autodenunciarsi.

Allertata dai militari dell’Arma, sul posto è poi giunta una pattuglia della polizia che ha accompagnato il giovane in Questura, dove è stato ascoltato dagli investigatori, i quali hanno poi proceduto a effettuare una perquisizione domiciliare.

Nel corso della perquisizione, all’interno di un garage riconducibile al giovane è stata rinvenuta e sequestrata la pistola presumibilmente utilizzata per esplodere il colpo, risultata caricata a salve. “Secondo quanto riferito dallo stesso, il gesto non avrebbe avuto finalità intimidatorie, ma sarebbe stato compiuto per spavalderia o goliardia”, dice la Questura.

Il 26enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di accensioni ed esplosioni pericolose e minacce. Le indagini proseguiranno per accertare l’eventuale sussistenza di ulteriori motivazioni rispetto a quanto dichiarato.