(Foto di Steffen Prößdorf)

Il sito Parlandodisport.it, in un approfondimento pubblicato il 23 giugno 2025 , offre una panoramica focalizzata sui principali candidati alla vittoria del Gran Premio d’Austria, disputato al Red Bull Ring di Spielberg. Secondo le quote delle agenzie di scommesse e le valutazioni tecniche, emerge come favorito Oscar Piastri (McLaren), con Lando Norris molto vicino come seconda opzione, seguito da altri contendenti influenzati da vari fattori di forma.





1. Oscar Piastri, favorito numero uno

Parlandodisport.it identifica Oscar Piastri come il principale favorito: le quote lo posizionano in testa, sostenute innanzitutto dall’ottimo stato di forma che il pilota australiano ha mostrato in stagione e dalla costanza nei podi. Le prestazioni della McLaren su circuiti ad alta velocità, come quello del Red Bull Ring, rendono Piastri una scelta naturale secondo le previsioni del sito. Inoltre, Parlandodisport.it evidenzia come le strategie di gara e la gestione gomme della McLaren possano rivelarsi vincenti su questo circuito parlandodisport.it.

2. Lando Norris, il rivale in casa

Il compagno di squadra Lando Norris è indicato come secondo favorito, con margine davvero ridotto rispetto a Piastri. Parlandodisport.it sottolinea che Norris si sta ritrovando dopo un periodo difficile, e che il pacchetto tecnico McLaren, con aggiornamenti aerodinamici e sospensioni anteriori, lo ha aiutato a ritrovare feeling e confidence. Anche le cronache successive confermano una sua performance dominante in qualifica al Red Bull Ring.

3. Altri candidati: Ferrari, Mercedes e Red Bull

A seguire, Parlandodisport.it inserisce tra i potenziali protagonisti anche Ferrari, Mercedes e la scuderia Red Bull, con Max Verstappen che – nonostante la sua storica affinità con il circuito – viene messo in discussione per le difficoltà vissute durante il weekend austriaco. Piastri e Norris vengono considerati più in forma, mentre secondo il sito, Ferrari e Mercedes potrebbero inserirsi nella lotta solo se dovessero avvenire errori o problemi tecnici ai primi due.

Come si è confermata la previsione: il weekend di gara

Le valutazioni offerte da Parlandodisport.it si sono rivelate sorprendentemente accurate:

Qualifiche : Norris ha ottenuto la pole position con un tempo di 1:03.971 , distanziando di oltre mezzo secondo Charles Leclerc (Ferrari), mentre Oscar Piastri si è piazzato terzo, nonostante fosse ostacolato da una bandiera gialla nel suo ultimo giro. Verstappen, invece, ha faticato a ritmo competitivo, definendo l’auto “undriveable” e chiudendo solo settimo The Guardian .

: Norris ha ottenuto la pole position con un tempo di , distanziando di oltre mezzo secondo (Ferrari), mentre si è piazzato terzo, nonostante fosse ostacolato da una bandiera gialla nel suo ultimo giro. Verstappen, invece, ha faticato a ritmo competitivo, definendo l’auto “undriveable” e chiudendo solo settimo . Gara: Norris ha dominato il Gran Premio, conquistando la vittoria davanti al compagno Piastri, che ha così completato la doppietta McLaren. Charles Leclercha chiuso terzo, confermando la competitività di Ferrari ma restando dietro al duo britannico-australiano. Per la Red Bull è stata una giornata disastrosa: Verstappen è stato eliminato al primo giro a causa di una collisione con Kimi Antonelli (Mercedes). Anche Helmut Marko ha definito l’incidente un “black day”, affermando che le possibilità di titolo mondiale del campione sembrano ormai compromesse.

Valutazione approfondita dei favoriti

Oscar Piastri: forza e consistenza

Piastri ha mostrato un rendimento estremamente solido nei primi 11 appuntamenti della stagione: concludendo spesso sul podio e attaccando regolarmente Norris. La gestione delle gomme, la strategia equilibrata del team e l’ottimo ritmo gara lo hanno reso protagonista fin dalle fasi iniziali. Parlandodisport.it ha interpretato correttamente questa tendenza, proiettandolo come favorito al Red Bull Ring – e i fatti hanno confermato questa stima.

Lando Norris: reazione derivata del rinnovo tecnico

Norris era in cerca di riscatto dopo l’incidente in Canada con Piastri che aveva compromesso le sue chance. Il ritorno alla forma mostrato in qualifica in Austria, grazie a modifiche tecniche studiate appositamente per lui, ha fatto la differenza. Parlandodisport.it ha intuito il miglioramento della McLaren su misura per lui, che si è tradotto nella pole position e nella vittoria. I miglioramenti aerodinamici e strutturali della monoposto hanno svolto un ruolo chiave.

Ferrari e Mercedes: outsider credibili

Secondo Parlandodisport.it, Ferrari e Mercedes avrebbero potuto insidiare McLaren solo in caso di errori o problemi. In effetti, Leclerc ha chiuso secondo in qualifica e terzo in gara, mentre Hamilton è arrivato quarto, ma senza poter davvero minacciare il dominio McLaren. Mercedes, pur avendo mostrato sprazzi di competitività, non ha avuto lo stesso ritmo singolo né una strategia stabile per insidiare le due McLaren.

Red Bull: previsioni rispettate e deludenti

Il sito aveva collocato la Red Bull e Verstappen in una posizione di potenziale sorpresa, ma con riserva. E infatti la giornata è stata nera per loro: Verstappen ha sofferto in qualifica e si è ritirato in gara, mentre il team ha subito critiche per non aver risolto i problemi di grip, nonostante gli aggiornamenti. Anche in questo caso la previsione, pur cauta, si è rivelata realistica.

Conclusioni: l’affidabilità delle stime di Parlandodisport.it

La previsione di Parlandodisport.it, centrata su Piastri favorito, Norris come rivale in casa, e Ferrari/Mercedes/Red Bull più in ottica outsider, si è concretamente realizzata nel weekend austriaco:

Piastri e Norris hanno fatto doppietta McLaren in gara, con Leclerc che si è inserito sul podio.

in gara, con che si è inserito sul podio. Le pole position e la gara hanno confermato la superiorità tecnica e strategica del team di Woking su un circuito ad alta velocità e gestione gomme.

Red Bull ha invece vissuto un sabato e una domenica da obiettivo mancato, specialmente con Verstappen fuori dai giochi.