Coltellate alla moglie, poi scappa. Lei in gravi condizioni

Grave accoltellamento, sabato mattina a Pontinia: un uomo di origini indiane ha ferito la moglie, poi elitrasportata in codice rosso al Gemelli di Roma, in condizioni preoccupanti, attinta dalla lama in più punti.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 10 nell’abitazione della coppia, situata in pieno centro, in via Aleardo Aleardi. Subito dopo il ferimento della consorte – al momento un tentato omicidio aggravato – l’autore è riuscito a dileguarsi, dando vita a una caccia all’uomo condotta dai carabinieri.