Le eccellenze di Formia tornano protagoniste su Rai Uno

Formia torna ad essere protagonista sugli schermi nazionali: alle 12 di sabato 2 agosto andrà in onda su Rai Uno una nuova, attesissima puntata del programma di successo “Vista Mare”, interamente dedicata alla Riviera di Ulisse e, in particolare, alle eccellenze naturali, culturali e paesaggistiche del territorio formiano.

Il format – tra i più seguiti d’Italia nella sua fascia oraria, con oltre 1.300.000 telespettatori e il 18% di share – condurrà il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta di uno dei tratti costieri più suggestivi del Paese, tra panoramiche spettacolari dalla cima del Monte Redentore, le acque cristalline del Golfo di Gaeta, i fondali archeologici di Caposele e i luoghi più iconici e identitari di Formia.





Alla guida di questa narrazione emozionante saranno i conduttori Federico Quaranta e Diletta Acanfora, che attraverseranno sentieri, siti storici e leggende del territorio, con un racconto che unirà natura, spiritualità, mito e tradizione. La puntata accenderà i riflettori su luoghi simbolici come la Grotta della Janara, la villa romana di Mamurra, l’Eremo di San Michele Arcangelo e il Monte Redentore, toccando anche il tema del turismo accessibile e sostenibile, della Bandiera Blu e delle eccellenze enogastronomiche, tra cui la Marzolina, storico formaggio delle terre aurunche.

“Questa puntata di Vista Mare rappresenta per Formia una straordinaria opportunità di valorizzazione nazionale”, dice il sindaco Gianluca Taddeo. “Non solo mette in luce il nostro immenso patrimonio naturale e culturale, ma ci restituisce quella centralità nel racconto dell’Italia autentica che troppo spesso è riservata solo ai grandi circuiti turistici. Ringrazio di cuore la produzione, gli autori e l’intero staff del programma per aver scelto ancora una volta la nostra città. È un riconoscimento importante che ci onora e ci sprona a proseguire nel percorso di promozione integrata del territorio, puntando su qualità, identità e bellezza. Questa visibilità non è solo simbolica: si traduce in ricadute concrete in termini di flussi turistici, attrattività e reputazione. Formia ha tutte le carte in regola per diventare una destinazione turistica stabile e consapevole nel panorama nazionale e internazionale. E questa presenza su Rai Uno è un passo ulteriore in questa direzione”.

“Siamo entusiasti di accogliere nuovamente una trasmissione di grande qualità come ‘Vista Mare’, che dopo il successo del 2024 torna a raccontare il nostro territorio con sguardo attento, poetico e autentico”, le parole dell’assessore al Turismo, Giovanni Valerio. “Questa nuova puntata rappresenta il seguito ideale del bellissimo reportage dell’anno scorso, in cui furono protagonisti luoghi come il Cisternone Romano, la musica popolare di Ambrogio Sparagna e la tradizione culinaria del Tiesto. Oggi proseguiamo quel cammino, raccontando nuove storie, nuovi volti e nuove meraviglie. Il nostro obiettivo è chiaro: valorizzare le eccellenze, creare sinergie tra cultura, natura e accoglienza, e proporre un modello di turismo rispettoso e identitario.

“Questa esposizione nazionale – prosegue Valerio – ci permette di parlare a un pubblico ampio, veicolando un’immagine positiva e dinamica di Formia, in cui tradizione e innovazione convivono armoniosamente. È solo l’inizio di una strategia più ampia: a settembre saremo nuovamente protagonisti su Linea Blu Discovery, in un percorso che vedrà protagonisti i nostri siti archeologici, torri storiche e panorami mozzafiato. Il turismo non è più un’opzione per Formia: è una priorità strategica e una risorsa su cui crediamo fortemente”.

La puntata di Vista Mare è firmata da Gennaro Coppola e Gianmarco Ravo, prodotta dalla Zeus Group con il team autorale composto da Enzo Agliardi, Rosa Alvino e Titty Alvino. L’intento del programma è chiaro: riportare al centro del racconto nazionale quei territori che, come Formia, custodiscono bellezza, memoria e identità, ma che troppo spesso rimangono ai margini dei circuiti mediatici.

Appuntamento, quindi, sabato 2 agosto alle ore 12 su Rai Uno, per un nuovo emozionante viaggio lungo la Riviera di Ulisse: tra mare e montagna, passato e futuro, in una Formia che incanta, sorprende e finalmente si racconta al grande pubblico.