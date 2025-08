Gruppo Orizzonte, Uiltucs torna all’attacco: “Attività antisindacali, denunceremo”

“Continua l’attacco ai lavoratori alle lavoratrici che chiedono e pretendono un contratto di lavoro equo e dignitoso“, dice tramite una nota il sindacato Uiltucs, in prima linea nella vertenza riguardante Orizzonte. “In questi giorni la proprietà del marchio ha firmato e comunicato a tutti i lavoratori l’Ispezione in atto dell’Ufficio Territoriale del Lavoro di Latina, oltre ad accusare lavoratori e sindacato Uiltucs sull’applicazione di un contratto insostenibile per l’azienda. Nel comunicato vengono elogiate altre sigle sindacali grigie, pronte a sostenere il percorso della ripartenza con le conciliazioni a 250 euro all’anno per un risarcimento sul rapporto di lavoro in corso. Rispetto a tali dichiarazioni sul comunicato firmato dal Gruppo Orizzonte viene spontaneo fare alcune considerazioni: se tutto è regolare, se tutto è retribuito regolarmente come sostiene e dichiara la proprietà di Orizzonte, perché chiede ai 550 lavoratori di sottoscrivere una conciliazione liberatoria per 250 euro per ogni anno di anzianità agli ultimi assunti ed un forfait di 2mila euro ai lavoratori storici?”.

“Sempre nel comunicato inviato a tutti i lavoratori, oltre a denigrare l’operato e l’attività della Uiltucs, il Gruppo Orizzonte punta l’attenzione sui tanti lavoratori che hanno deciso e detto basta al contratto pirata oggi applicato nel Gruppo. La proprietà afferma nel comunicato che solo la Uiltucs in fase di trattativa presso l’Ispettorato ha chiuso a qualsiasi mediazione. Tutto falso, la nostra posizione innanzi all’Ufficio del Lavoro ha più riprese è stata flessibile e di apertura. L’applicazione del contratto di lavoro nazionale maggiormente applicato nel settore Commercio (sottoscritto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) poteva avvenire anche come forma alternativa, attraverso un piano di rientro graduale. Importante sarebbe stato disapplicare il contratto pirata oggi in essere nel gruppo e l’applicazione anche graduale nel contratto di lavoro rivendicato dai lavoratori e lavoratrici iscritti alla Uiltucs”.

“Creare confusione, dividere i lavoratori, aver fatto da parte aziendale il mancato accordo in Ispettorato e gettare colpe sulla Uiltucs, per il Gruppo significa risparmiare 7000 euro di salario all’anno su 550 dipendenti”, prosegue il sindacato del segretario provinciale Gianfranco Cartisano. “Sempre nel comunicato ai lavoratori il Gruppo Orizzonte scrive ‘invocata insistentemente dalla dalla Uiltucs abbiamo in corso ispezione dell’Ispettorato del Lavoro di Latina’. Questo per il Gruppo Orizzonte sin da subito ha prodotto atteggiamenti poco chiari per non dire gravissimi, che sottoporremo alle autorità competenti, oltre a denigrare l’operato dell’Istituzione Ispettiva asserendo che gli ispettori in fase ispettiva ‘debbono sempre necessariamente scrivere e sanzionare qualcosa’ (il tutto dimostrabile da parte della Uiltucs ). Siamo dovuti intervenire come segreteria Uiltucs in alcuni punti vendita, dove improvvisamente hanno fatto firmare a lavoratori durante l’attività lavorativa documenti in materia di sicurezza sul lavoro, nonché un’elezione forzata del delegato alla sicurezza, il tutto aggravato da documentazione senza una data certa, documenti in bianco (con lo stesso metodo di molti anni fa, le famose ‘dimissioni in bianco’). Il tutto avveniva sabato 26 luglio in più punti vendita a seguito e successivamente all’intervento dell’Ispettorato del Lavoro di Latina. Una vera e propria corsa alle carte false – afferma Uiltucs – interrotta perché tempestivamente abbiamo raggiunto i punti vendita e dietro la minaccia di intervento delle forze dell’ordine la direzione di Orizzonte strappava e cestinava alcuni dei documenti firmati senza data e senza procedura prevista. Sempre nel comunicato ai lavoratori, si dice per parte aziendale ‘ribadiremo a fronte delle ispezioni le nostre posizioni, supportati da professionisti e dalle associazioni a cui partecipiamo’. Come Uiltucs diciamo: perché ed a cosa serve far firmare carte false, nonché senza data e con date retroattive, dopo l’ispezione degli ispettori?”.

“Persiste in Orizzonte un sistema contro i lavoratori che rivendicano lo stipendio dignitoso, in alcuni casi risulta vessatorio a volte anche in presenza di clienti durante l’attività di vendita. Il tutto nei confronti di questi lavoratori di queste lavoratrici che hanno scelto di essere assistiti dalla Uiltucs, che hanno posto il problema del giusto ed equo contratto: ‘Perché dobbiamo essere pagati un terzo in meno del salario rispetto ai nostri colleghi che lavorano nel Commercio?'”.

“Come categoria territoriale stiamo agendo a sostegno di questi lavoratori anche dal punto di vista degli atteggiamenti per noi antisindacali: i comunicati, le riunioni, in ultimo quella di sabato, le aggressioni verbali nelle corsie a lavoratori che hanno detto basta al contratto pirata. Denunceremo le attività antisindacali in atto in questi giorni, non è accettabile che una società con 550 dipendenti dislocata in ambito regionale punti allo scontro con i lavoratori e lavoratrici che hanno chiesto e chiedono basta alla pirateria contrattuale del Gruppo Orizzonte”.