Gaeta, stalking alla ex compagna: 51enne arrestato

I carabinieri della Tenenza Carabinieri di Gaeta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo classe 1974 di origine calabrese, emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Cassino per reiterate violazioni dell’articolo 612 bis del codice penale, relativo agli atti persecutori.

Il 51enne era già stato segnalato dagli stessi carabinieri all’autorità giudiziaria competente per presunte condotte persecutorie e vessatorie nei confronti dell’ex compagna, residente nel comune del Golfo.





A seguito delle segnalazioni era stata attivata la procedura prevista dal “Codice Rosso”, con conseguente apertura di un procedimento penale a suo carico.

“Nonostante ciò, l’indagato ha continuato a porre in essere comportamenti molesti e minacciosi nei confronti della vittima, rendendo necessario l’emissione della misura cautelare”, ricostruisce il Comando provinciale dell’Arma.

Su richiesta della Procura e in stretta sinergia con i carabinieri, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere.