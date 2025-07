FONDIfilmFESTIVAL-Riviera d’Ulisse: il grande cinema a Terracina con gli omaggi a Bertolucci e Storaro

Due serate d’eccezione e di tributo al Premio Oscar Vittorio Storaro nella splendida cornice di Terracina anticipano la XXIV edizione del FONDIfilmFESTIVAL – Riviera d’Ulisse, che avrà luogo a settembre. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Giuseppe De Santis in collaborazione con la Fondazione Città di Terracina, si svolge con il patrocinio e il contributo di Regione Lazio – Lazio Terra di Cinema e Città di Terracina – Assessorato alla Cultura.

Lunedì 4 agosto alle ore 21.00, presso il Complesso archeologico di Monte Sant’Angelo (il cosiddetto Tempio di Giove Anxur), verrà proiettato Il conformista di Bernardo Bertolucci (1970), capolavoro ispirato all’omonimo romanzo di Alberto Moravia e ambientato nel 1936. Il protagonista è Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant), professore di filosofia trentaquattrenne ossessionato dall’idea di conformarsi alla società, prossimo a sposare la giovane Giulia (Stefania Sandrelli). Poco prima di partire in viaggio di nozze per Parigi, viene incaricato dall’OVRA di stanare e uccidere il suo ex professore universitario Luca Quadri, esiliato in Francia. Giunto a Parigi, Marcello riesce a riallacciare i rapporti con Quadri, ma finisce per innamorarsi della moglie di quest’ultimo, l’ambigua e fascinosa Anna (Dominique Sanda)… “Considerato una delle vette del cinema italiano e internazionale – ricordano gli organizzatori – il film unisce introspezione psicologica e riflessione sull’aberrazione del potere in una costruzione visiva di straordinaria bellezza. La fotografia, firmata da Vittorio Storaro, rappresenta una vera lezione di stile e luce, capace di trasformare ogni inquadratura in una composizione pittorica”. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.





Martedì 5 agosto, sempre alle ore 21.00, nel suggestivo scenario del Teatro Romano nel centro storico, l’appuntamento è con il cinematographer Vittorio Storaro, protagonista di un incontro dal titolo Cinema come Pittura. Autore della luce di film leggendari come Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore e vincitore di tre Premi Oscar, Storaro racconterà il suo straordinario percorso artistico in un dialogo aperto – intervallato da proiezioni – con Marco Grossi, direttore del FONDIfilmFESTIVAL – Riviera d’Ulisse e componente della Fondazione Città di Terracina. “Un’occasione preziosa per esplorare l’universo visivo del grande cinema attraverso lo sguardo di uno dei suoi protagonisti più autorevoli, un Maestro che ha saputo trasformare l’arte della cinematografia in un’esperienza visiva indimenticabile. La sua carriera, costellata di opere straordinarie, ha cambiato il modo in cui il colore, la luce e le ombre vengono utilizzati per raccontare storie sul grande schermo. Il suo lavoro è uno dei massimi esempi di come la visione di un autore della fotografia possa plasmare e definire l’esperienza cinematografica, lasciando un’impronta indelebile e influenzando generazioni di cineasti e spettatori”. L’ingresso all’incontro è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione ai numeri 0773.359346 / 335.1659813, oppure via email a info@fondazioneterracina.it.

La collaborazione tra Associazione Giuseppe De Santis, Fondazione Città di Terracina e Comune di Terracina – iniziata il 13 luglio scorso con la conferenza multimediale sulla Divina Commedia e orientata alla promozione del cinema di qualità e alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico del territorio – continua a generare proposte culturali di qualità.