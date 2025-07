Fondi, incidente a catena in pieno centro: feriti e traffico in tilt per ore

Interminabili momenti di ansia per un incidente in pieno centro, a Fondi. Uno schianto a catena che ha visto coinvolti diversi veicoli, secondo le ricostruzioni due auto, un furgone e due scooter. Si è registrato nel tardo pomeriggio di martedì – poco dopo le 19 – lungo via Fabio Filzi, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale.

Nonostante i timori iniziali, tanto che era stata preallertata anche l’eliambulanza, per fortuna nessuna delle persone ferite si troverebbe in condizioni considerate preoccupanti.

Ben diversa, la situazione legata alla viabilità. Per permettere i rilievi atti a verificare la dinamica, accertamenti rivelatisi particolarmente in salita, il tratto interessato è rimasto interdetto in ambedue i sensi per ore.

Oltre agli agenti della polstrada, sul posto hanno operato i soccorritori del 118, i carabinieri forestali del presidio cittadino, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.