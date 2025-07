Mare in tempesta, salvataggio alle Scissure

Nel cuore di una giornata segnata da condizioni estreme lungo la costa di Gaeta, quella di domenica, quando il mare sembrava voler respingere ogni presenza di persone con raffiche forti di vento e onde importanti, due persone si sono ritrovate isolate nei pressi della scogliera di Scissure. Mentre le imbarcazioni si ritiravano al sicuro nei porti, un’unità della Guardia Costiera ha sfidato le condizioni per raggiungere i due bagnanti in difficoltà.

Verso le 13 di domenica, è scattato l’allarme: la Capitaneria di Porto ha ricevuto una segnalazione riguardante la presenza di due individui bloccati in una zona inaccessibile da terra. In azione la motovedetta della Guardia Costiera costretta ad operare tra onde alte oltre due metri e venti che superavano i 60 chilometri orari.





L’equipaggio, con esperienza e sangue freddo, ha raggiunto il punto critico in pochi minuti, operando in sinergia con bagnini dei vicini stabilimenti balneari. Una delle due persone in difficoltà è stato recuperato dai soccorritori a riva, mentre l’altro – con alcune escoriazioni – è stato preso in carico dalla motovedetta e affidato ai sanitari del 118 al porto, fuori pericolo.

L’episodio riaccende i riflettori sull’importanza di informarsi sempre prima di entrare in acqua e di ascoltare i consigli degli esperti locali specie in giornate al limite come quella di domenica. Ma soprattutto di osservare sulla battigia anche la presenza di eventuali bandiere rosse a segnalare la possibile difficoltà per i bagnanti.