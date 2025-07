Controlli sulla “movida” selvaggia sull’isola

Carabinieri in azione nel fine settimana per contrastare il fenomeno della “movida” selvaggia a Ponza.

I militari hanno passato al setaccio e controllato 101 persone (che sono state identificate). Tra queste 4 con precedenti di polizia. Ma sono stati controllati anche 5 autoveicoli e 4 imbarcazioni con 17 persone a bordo.





Nell’occasione sono state anche ispezionate due attività commerciali e controllato un alloggio utilizzato ad uso turistico. In questo caso i militari hanno riscontrato delle irregolarità come come ad esempio l’assenza della cucina.