Si spaccia per un carabiniere per truffare un’anziana: incastrato

È andata male ad un 42enne della provincia di Napoli già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto riscontrato dai carabinieri di Terracina che hanno proceduto a denunciare l’uomo, questi, avrebbe tentato di truffare una donna di 81 anni del posto spacciandosi telefonicamente per un carabiniere pronto ad intervenire per raccogliere soldi e oro per aiutare il figlio trattenuto in caserma.

Peccato che al momento dell’arrivo (pochi istanti dopo la telefonata) dell’uomo presso l’abitazione della donna, mentre il presunto truffatore si stava cercando di far consegnare preziosi e contanti, è sopraggiunto il vero figlio dell’anziana.





L’uomo si è immediatamente dato alla fuga, mentre il figlio della donna ha allertato i carabinieri che intervenendo interrompevano la sua fuga, rintracciandolo poco distante dall’abitazione dell’anziana donna.

Il 42enne è stato denunciato per tentata truffa in concorso e gli è stato notificato il foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura di Latina.