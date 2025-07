Meteo variabile, ma stop al caldo estremo

Dal caldo si vede il sereno, ma in cielo si addensano le nuvole. È il dato oggettivo che emerge dai bollettini delle ondate di calore che per oggi e domani (almeno), ma probabilmente anche per i giorni a seguire, vedrà un bollino verde per quanto riguarda il territorio della provincia di Latina.

Ciò è dovuto alla perturbazione che, seppur lieve, sta portando un po’ di pioggia e prima di sera dovrebbe anche rendere più fresca l’aria.





Ancora previsioni meteo incerte per le prossime ore e i prossimi giorni, ma è molto probabile che, se la giornata di sabato probabilmente scorrerà via tra un po’ di pioggia e la colonnina di mercurio in diminuzione, quella di domenica potrebbe presentarsi come una parentesi soleggiata seppur non sono escluse possibili mareggiate e onde anche importanti.

L’inizio della prossima settimana dovrebbe essere all’insegna del cattivo tempo con il sole e le nuvole che dovrebbero alternarsi in cielo a piogge e possibili temporali. Ci aspettano un po’ di giorni di temperature leggermente sotto media.

Per il caldo estivo e a tratti afoso bisognerà attendere almeno una settimana e, probabilmente, l’inizio di agosto.