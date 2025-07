“Il giardino dei nani solitari”, presentato a Fondi il romanzo

Lo scrittore di Latina Gian Luca Campagna conquista Fondi con il suo evento per presentare l’ultimo romanzo “Il giardino dei nani solitari” che narra delle avventure del detective argentino José Cavalcanti.

Una serata molto particolare quella di venerdì, nella quale prima l’autore ha presentato il suo volume nel prestigioso Palazzo Baronale dialogando con il giornalista Simone Nardone, per poi iniziare un vero e proprio percorso a cavallo tra l’arte, la cultura e i gusti del Mediterraneo con la cena spettacolo presso il ristorante “Il Vicolo di Mblò”.





La serata è stata un susseguirsi di prelibatezze locali sfornate dallo chef Enzo accompagnate da cocktail di Varani Gin e le letture di Silvia Tagliavento della Fonderia delle Arti Signor Keuner.

La storia che inizia da Ceuta con il viaggio di Cavalcanti che si concluderà a Roma è la narrazione di un’avventura ricca di colpi di scena, in cui il protagonista accompagna due ragazzini fino a Roma con l’obiettivo di ricongiungersi con i propri genitori. Il tutto sullo sfondo della pandemia da Covid-19 tra chiusure e paure in un mondo distopico che diventa realtà.

Un viaggio che, come ha spiegato lo stesso autore, è stato parzialmente fatto anche da lui in quel periodo per riuscire a rientrare in Italia dalla Spagna dove si era recato per presentare un altro volume.

Il romanzo “Il giardino dei nani solitari“ è l’ennesimo affresco di Campagna con il quale racconta non solo luoghi unici con gli occhi attenti di chi li ha vissuti, ma anche ansie, paure e timori di vite che si intrecciano e che non sempre rappresentano la bellezza di un’esistenza, ma a volte sono l’essenza della parte più scura e cupa di ogni giorno di respiro.