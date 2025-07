Cessione crediti: cos’è e i vantaggi di utilizzare una piattaforma ad hoc

La cessione dei crediti è un’operazione tanto comune quanto complessa e può presentare diverse variabili di natura sia legislativa che burocratica.

Oggi c’è però una buona notizia: grazie a una piattaforma di cessione crediti fiscali di ultima generazione, come quella predisposta da TeamSystem, è possibile usufruire di questa soluzione approfittando dei vantaggi del digitale in termini di sicurezza e ottimizzazione dei processi.





Premesso che la cessione dei crediti non è necessariamente soltanto di natura fiscale, rappresenta un’opzione da non sottovalutare per le imprese e per i professionisti. Scopriamo insieme qualcosa di più.

Cos’è la cessione del credito? Una panoramica concettuale

Quando si parla di cessione crediti si fa riferimento a una formula in cui sussiste un accordo tra tre parti:

un creditore cedente , che cede un diritto personale a conseguire un credito a un soggetto terzo, ovvero il cessionario;

, che cede un diritto personale a conseguire un credito a un soggetto terzo, ovvero il cessionario; un cessionario , che è il destinatario del suddetto credito ceduto. In genere si tratta di un ente finanziario e si interessa di tutte le operazioni di monitoraggio, incasso e gestione del credito;

, che è il destinatario del suddetto credito ceduto. In genere si tratta di un ente finanziario e si interessa di tutte le operazioni di monitoraggio, incasso e gestione del credito; un ceduto, ovvero il debitore, la persona che detiene l’obbligo di saldare il credito che è stato acquisito.

La cessione dei crediti è disciplinata all’interno del Codice Civile, in particolare all’articolo 1267, dove si afferma che il cedente assolve i debiti del soggetto debitore, a meno che non ne abbia “assunto la garanzia […] nei limiti di quanto ha ricevuto”.

Si parla in questo caso di cessione del credito “pro soluto”: un’operazione di natura finanziaria in cui una persona fisica trasferisce un credito a un’altra, senza detenere più alcun obbligo di recupero del credito.

C’è però anche un’altra possibilità: quella della cessione del credito “pro solvendo”. Si verifica nel momento in cui la garanzia del debitore non viene ceduta completamente fino a quando la totalità del credito non risulta saldata. In questo caso il creditore cedente funge da garante.

Pertanto, la gestione del credito può essere di varia natura, interessando crediti come quelli fiscali (ad esempio l’IVA) e d’imposta, oppure commerciali, e dunque pertinenti l’attività esercitata da una determinata impresa.

Esistono dei casi in cui un credito non può essere ceduto? La risposta è sì. Il credito non può avere alcun carattere di natura personale, non devono esserci dei vincoli di legge, non deve esserci un patto di non cessione ignoto al cessionario.

Quando utilizzare una piattaforma di cessione crediti fiscali?

Avvalersi di una piattaforma di cessione crediti fiscali si rivela una buona soluzione per le imprese che desiderano cedere i propri crediti fiscali e disporre così di una liquidità aggiuntiva; la stessa cosa vale per quelle che desiderano invece acquistare dei crediti d’imposta nell’ottica di compensare dei debiti sempre di natura fiscale.

Risulta inoltre un’opzione da non sottovalutare per i professionisti che fungono da consulenti così come da asseveratori.

In entrambi i casi utilizzare una piattaforma digitale pensata appositamente per questo tipo di operazioni finanziarie assicura una maggiore rapidità tanto per il cedente quanto per il cessionario, consentendo invece ai professionisti di implementare i propri servizi di consulenza. I vantaggi sono quindi per tutti gli attori coinvolti nel processo, che appare così ottimizzato, semplificato e reso più sicuro.