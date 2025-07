Furto in un negozio, scattano due denunce

È successo a Latina nella giornata di giovedì, quando la Polizia di Stato ha denunciato due donne di nazionalità italiana e residenti a Latina, entrambe con precedenti di polizia, indiziate di essere responsabili di furto aggravato avvenuto all’interno di un esercizio commerciale della città.

Le due donne sono state notate dal personale del negozio uscire facendo scattare l’allarme dell’antitaccheggio. Invitate a rientrare per un controllo, è stata rinvenuta della merce non pagata in loro possesso.





Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante che, dopo averle identificate, le hanno accompagnate in ufficio per gli accertamenti del caso.

A seguito della denuncia presentata, le donne sono state formalmente denunciate all’Autorità Giudiziaria e la merce è stata restituita al titolare dell’esercizio.