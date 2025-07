Fondi, i carabinieri scoprono un’altra piazza di spaccio: due arresti

Mercoledì sera, all’esito di un mirato servizio di polizia giudiziaria, i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 44 anni senza fissa dimora ed un uomo di 63 anni del posto, entrambi noti alle forze di polizia. Sono accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

All’esito di mirato servizio di osservazione, controllo e pedinamenti, i militari dell’Arma hanno accertato un’intensa attività di spaccio gestita dall’abitazione del 63enne. L’appartamento era dotato di impianto di videosorveglianza perimetrale presidiato dal 44enne, finalizzato ad agevolare l’attività di spaccio ed inibire i controlli di polizia.





I carabinieri hanno accertato che l’uomo interagiva con diversi soggetti dalla finestra dell’appartamento per la cessione e scambio di droga, e durante l’attività i militari dell’Arma hanno identificato un acquirente, un uomo di 45 anni del posto, anche lui già noto alle forze di polizia, trovato in possesso di una dose di cocaina, per la quale è stato deferito alla Prefettura di Latina quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Successivamente, gli uomini del comandante Alessandro Ragni hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare all’interno dell’appartamento del 63enne, oltre che veicolare, riscontrando la presenza anche dell’altra persona, il citato 44enne, rinvenendo complessivamente circa 10 grammi di “neve”, suddivisa 11 singole dosi confezionate, di cui una rinvenuta nella disponibilità del 45enne acquirente. Sono stati inoltre sequestrati circa 5 grammi di frammenti misti di cocaina e crack, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente, appunti manoscritti ritenuti di interesse investigativo, uno storditore elettronico, un disturbatore jammer, tre telefoni cellulari ed un sistema di video-sorveglianza costituito da un personal computer, un dvr e due telecamere. “Tutti ritenuti strumenti per agevolare l’attività criminosa”, sottolinea il Comando provinciale dei carabinieri.

La sostanza stupefacente, nell’ambito delle disposizioni che impartirà l’autorità giudiziaria, sarà sottoposta ad analisi qualitative e quantitative. Al termine delle formalità di rito, il 44enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina, mentre il 63enne è stato posto agli arresti presso il proprio domicilio per via delle condizioni di salute che ne impediscono la deambulazione, così come disposto dall’autorità giudiziaria in attesa delle convalide da parte del gip-