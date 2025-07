Videocitofono cablato e wireless: quale fa per te?

In un mondo sempre più tecnologico, pensare alla sicurezza della propria casa significa andare ben oltre la classica porta blindata. La tecnologia ci offre dispositivi sempre più intelligenti per rendere le nostre case non solo più connesse, ma anche più sicure e in linea con le nostre esigenze e, tra i dispositivi più diffusi, troviamo il videocitofono. Ma come scegliere il modello più adatto alle proprie necessità? La prima, grande distinzione da comprendere è quella tra sistemi cablati e wireless.

La differenza è essenzialmente nel modo in cui ricevono energia e comunicano: mentre il sistema cablato si collega direttamente all’impianto elettrico dell’abitazione, utilizzando i cavi di un campanello preesistente, il sistema wireless funziona grazie a batterie ricaricabili e comunica con la rete domestica esclusivamente tramite Wi-Fi. La scelta tra queste due tipologie è il primo bivio che si incontra esplorando la vasta gamma di videocitofoni online disponibili sul mercato, e da essa dipendono considerazioni importanti relative all’installazione, all’affidabilità e alla manutenzione.





Videocitofono cablato: energia continua e stabilità

Optare per un videocitofono cablato significa scegliere una soluzione basata sulla massima costanza e affidabilità e il vantaggio più evidente è l’alimentazione ininterrotta, poiché, non dovendo dipendere da batterie, il dispositivo è sempre operativo, 24 ore su 24, senza che l’utente debba preoccuparsi di ricariche periodiche. Questo si traduce in una tranquillità costante, sapendo che il sistema di sorveglianza non subirà interruzioni impreviste. L’installazione di un modello cablato può richiedere un intervento più strutturato, specialmente in assenza di una predisposizione elettrica e per questo potrebbe essere necessario l’aiuto di un professionista per garantire un collegamento a regola d’arte. Si tratta, in sostanza, di un investimento iniziale per una soluzione definitiva e permanente, integrata perfettamente nell’infrastruttura della casa e pensata per chi cerca una performance stabile nel lungo periodo.

Videocitofono wireless: flessibilità e installazione semplice

Il videocitofono wireless è invece l’emblema della flessibilità e della facilità di installazione e la sua più grande forza risiede nell’assenza di vincoli fisici: infatti, può essere montato su quasi ogni superficie, vicino alla porta d’ingresso, a un cancello o in qualsiasi altro punto di accesso, senza la necessità di opere murarie o passaggi di cavi. Questa caratteristica lo rende la scelta ideale non solo per chi vive in affitto e non può apportare modifiche strutturali, ma anche per chiunque desideri una soluzione rapida e non invasiva. La sua natura senza fili offre inoltre una notevole versatilità: in caso di trasloco, il dispositivo può essere smontato e portato con sé con estrema facilità. L’unico impegno richiesto è la manutenzione della batteria, che andrà ricaricata periodicamente in base all’intensità di utilizzo. La sua efficacia è legata alla qualità del segnale Wi-Fi nel punto in cui viene installato, un fattore da verificare per assicurarsi una comunicazione fluida e tempestiva.

Come scegliere il videocitofono adatto alla tua casa

La scelta tra un videocitofono cablato e uno wireless non determina un vincitore assoluto, ma dipende interamente dal contesto abitativo e dalle priorità personali. È importante sottolineare che le funzionalità smart principali, come la qualità video in alta definizione, la visione notturna, l’audio bidirezionale per comunicare con i visitatori e il rilevamento del movimento con notifiche sullo smartphone, sono ormai uno standard per entrambe le categorie. La decisione finale, quindi, non si basa su una presunta superiorità tecnologica di una versione sull’altra, ma su una valutazione pratica: l’analisi di questi fattori è il passo decisivo per trovare il videocitofono perfetto per la propria casa.