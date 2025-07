Giovane bracciante trovato morto a Fondi, la pista dell’overdose da eroina

Il giovane bracciante indiano trovato senza vita nel primo pomeriggio di lunedì a Fondi, in un terreno incolto alle spalle dello scalo ferroviario, potrebbe essere morto per un malore riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il 27enne Gundeep Singh sarebbe stato stroncato da un’overdose, probabilmente da eroina.

È la pista privilegiata dai carabinieri che indagano sulle cause e sulle circostanze del drammatico rinvenimento, un’ipotesi legata anche al ritrovamento, a pochi passi dal corpo, di varia strumentazione utilizzata per consumare droghe pesanti. Materiale repertato dai militari dell’Arma nella piccola rimessa agricola accanto a cui il ragazzo è stato trovato esanime.





In passato domiciliato a Sabaudia ma da qualche tempo residente a Fondi, il bracciante si era allontanato da casa domenica mattina. Era in sella alla sua bicicletta elettrica, trovata nel campo che ha fatto da sfondo alla tragica quanto macabra scoperta. Sarebbe spirato proprio in giornata.

Dall’ispezione esterna effettuata lunedì sul posto dal medico legale Maria Cristina Setacci, è emerso che il cadavere presentava una lesione alla testa. Una ferita che però sarebbe ritenuta di lieve entità, non in grado di uccidere: potrebbe essere dovuta a una caduta seguita al presunto malore fatale.

Ulteriori elementi utili a chiarire il giallo potrebbero arrivare dopo l’autopsia, che il sostituto procuratore di Latina Martina Taglione ha fissato nella giornata di venerdì presso l’obitorio del cimitero comunale.