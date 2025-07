Gaeta, sorpresi a rubare in un’auto: arrestati un uomo e una donna di Latina

La scorsa settimana, nel corso di mirati servizi preventivi disposti dai carabinieri della Compagnia di Formia, finalizzati all’individuazione degli autori di furti ai danni di turisti e cittadini lungo il litorale del Golfo, i militari della Tenenza di Gaeta hanno tratto in arresto in flagranza di reato due soggetti. Si tratta di un uomo classe 1969 e di una donna classe 1971, entrambi provenienti da Latina, ritenuti responsabili del reato di tentato furto aggravato in concorso.

Gli operanti, da diversi giorni impegnati in servizi di controllo del territorio in abiti civili e appostamenti mirati presso le aree maggiormente frequentate dai turisti, avevano predisposto specifici dispositivi di osservazione per contrastare i furti su autoveicoli, reati già perpetrati di recente nella zona.





Nel pomeriggio di martedì, nei pressi del cimitero comunale di Gaeta, a ridosso della spiaggia di Serapo, i carabinieri hanno sorpreso i due individui mentre, utilizzando un punteruolo, infrangevano il finestrino di un’autovettura parcheggiata, con l’intento di asportare gli effetti personali custoditi all’interno dal proprietario del veicolo.

I soggetti sono stati immediatamente bloccati e tratti in arresto. Nell’occasione, i militari hanno proceduto al sequestro dell’arnese utilizzato per lo scasso e dell’autovettura in uso ai due, impiegata per raggiungere il luogo del reato.

Dell’avvenuto arresto è stata data tempestiva comunicazione alla competente autorità giudiziaria, che, in stretta sinergia con l’operato dell’Arma, ha disposto il trattenimento degli arrestati presso le camere di sicurezza della Tenenza di Gaeta, in attesa della convalida dell’arresto. Un’udienza tenutasi con rito direttissimo, e in cui il gip ha accolto le richieste della Procura della Repubblica di Cassino di convalida degli arresti e di adozione di misure cautelari personali nei confronti degli indagati.