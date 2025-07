Cos’è il bonus sicurezza, come funziona e come applicarlo anche alle porte blindate

Il bonus sicurezza torna nel 2025 dopo il successo dell’anno precedente con alcuni cambiamenti e migliorie. La formula di detrazione fiscale è una misura studiata dal governo per garantire che le famiglie possano intervenire sui propri immobili installando barriere capaci di proteggere efficacemente.

Dall’installazione di porte blindate di ultima generazione, come quelle vendute da silvelox.it, ai cancelli elettrici rinforzati, passando poi per videocamere di sorveglianza, sistemi di allarme e inferriate: sono davvero tante le opzioni comprese.





Cos’è il bonus sicurezza

Il Bonus Sicurezza è un supporto che dà modo di recuperare un massimo del 36% delle somme spese per interventi studiati per aumentare la tutela di un’abitazione. C’è un tetto massimo di 48.000 euro che non può essere sforato ma il plus è che non serve avviare lavori di ristrutturazione, si accede in modo indipendente purché tutto venga direzionato verso la protezione da furti, intrusioni o aggressioni.

Tra gli interventi ammessi rientrano:

Installazione di sistemi di allarme e antifurto

Videocamere di sorveglianza

Videocitofoni

Serrature e sistemi di chiusura automatica

Porte blindate

Cancelli rinforzati o elettrici

Inferriate alle finestre

Come funziona il bonus sulle porte blindate

Tra le applicazioni più interessanti del bonus sicurezza c’è quella riguardante le porte blindate. Un intervento semplice ma davvero efficace che abbassa e quasi azzera i tentativi di intrusione ed effrazione. Le spese in detrazione includono l’acquisto stesso, la manodopera ed eventuali opere murarie necessarie, materiali e dichiarazioni di conformità.

Attenzione: per poter beneficiare della detrazione è fondamentale che la porta acquistata rispetti determinati requisiti tecnici e sia conforme alle normative in materia di sicurezza.

Chi può accedere al bonus sicurezza

Il Bonus Sicurezza è accessibile a tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell’IRPEF, senza che sia rilevante la loro residenza o nazionalità. Possono beneficiarne i proprietari di immobili, ma anche coloro che godono di diritti reali sull’abitazione, come usufruttuari, comodatari e affittuari.

La detrazione è concessa ai familiari conviventi del proprietario o del detentore dell’immobile, a condizione che siano loro a sostenere effettivamente la spesa.

Persino i soci di cooperative o di società semplici possono usufruirne e gli imprenditori individuali, ma solo nel caso in cui l’immobile non sia utilizzato a mo’ di bene strumentale. Un elemento importante da sottolineare è che non esiste alcun limite di reddito per accedere a questa agevolazione: ciò che conta è che le spese siano correttamente documentate e che i pagamenti siano effettuati in modo tracciabile.

Come richiederlo

Per poter richiedere il bonus di installazione di una porta blindata bisogna seguire alcuni step:

Rivolgersi a un rivenditore o un installatore qualificato per ottenere un preventivo dettagliato;

per ottenere un preventivo dettagliato; Verificare che il modello sia certificato e accompagnato da una dichiarazione di conformità, elemento indispensabile per poter ottenere la detrazione;

e accompagnato da una dichiarazione di conformità, elemento indispensabile per poter ottenere la detrazione; Fare pagamento tramite bonifico parlante riportando in modo preciso la causa del versamento;

riportando in modo preciso la causa del versamento; Terminata l’installazione conservare tutta la documentazione ;

; Dichiarare le spese sostenute all’interno della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati svolti i lavori.

Insomma, i bonus sicurezza sono un’ottima occasione per risparmiare e aumentare il livello di protezione della propria abitazione.