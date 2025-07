Aggredito a bastonate, quattro denunciati tra Pontinia e Sabaudia

Nella giornata di lunedì i carabinieri della Stazione di Pontinia hanno deferito, in stato di libertà, quattro cittadini indiani di età compresa tra i 42 e i 37 anni, di cui due residenti in paese e due residenti a Sabaudia. Sono accusati del reato di lesioni personali in concorso.

I militari dell’Arma hanno raccolto elementi e riscontri tali da riuscire a indentificare il poker di indagati, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita dalla querela presentata da un loro connazionale di 39 anni.





Dagli accertamenti condotti è emerso che la sera dello scorso 19 luglio il 39enne, mentre si trovava in strada a Pontinia a parlare con un altro connazionale, era stato aggredito per futili motivi dagli indagati, che prima lo avevano insultato e poi colpito alla testa con un bastone, dandosi infine alla fuga.