West Nile Virus, le disinfestazioni a Fondi

Si stanno svolgendo durante la notte le disinfestazioni contro gli insetti alati e in particolar modo le zanzare, in quel di Fondi.

La decisione, come ha spiegato il sindaco della città nelle scorse ore, è stata presa a seguito del vertice che ha portato al decesso di una signora anziana originaria di vicino Roma.





L’operazione straordinaria, sta coinvolgendo, oltre la zona attorno a dove si pensa possa essere avvenuto il morso di zanzara e dunque il contagio, ma anche in tutto il territorio comunale. Prima il centro, poi la zona a mare, le frazioni e le periferie.

Un attenzione particolare ai corsi d’acqua nei pressi dei fossi e anche un calendario di disinfestazioni rivoluzionato con un’altra straordinaria a cavallo tra luglio e agosto e una (come già era da calendario) dopo la metà del prossimo mese.

Nessun allarmismo, dunque, per la Febbre del Nilo che sta facendo registrare casi isolati in vari centri del territorio pontino negli ultimi giorni.

Diverse, comunque, le azioni analoghe a quella di Fondi messe in campo in quasi tutti i centri del territorio provinciale per evitare che il virus possa correre insieme al contagio con il rischio di mandare in sofferenza le strutture sanitarie locali.